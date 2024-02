Milano qualità dell’aria | il video choc dell’Esa e la mappa che inchioda l’Italia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 20 febbraio 2024), la Lombardia e la Pianura Padana sono avvolte da una nube di smog difficile da ‘smaltire’. Lo chiariscono i dati sulle particelle di Pm10. Inoltre c’è anche un, European Space Agency, ripubblicato da alcuni siti online come “Today”, che mostra come durante tutto il mese di gennaio sull’intero territorio dominasse l’inquinamento. L’animazione rivela le concentrazioni di Pm10: il colore rosso indica i momenti e le aree con maggiori concentrazione. Tali dati sconvolgenti quanto preoccupanti sono stati ricavati dalle analisi dellaregionali europee del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams). Leggi anche: Riciclaggio della plastica, i produttori ci mentono da anni: tutta la verità in un rapporto L’aria della Pianura Padana ...