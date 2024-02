Milano non respira e corre ai ripari | tornano i divieti | tutte le misure antismog

(Di martedì 20 febbraio 2024)Lombardia 2024 –“non”. Ed è decisamente preoccupante la situazione da un punto di vista atmosferico in Lombardia. Nella giornata di domenica 18 febbraio 2024, i valori di Pm2.5 rilevati da Arpa asuperavano di 24 volte il limite raccomandato dall’Oms. Da qui la decisione dire aicon delleche interesseranno quasi tutta la Regione. Un modo per ridurre lo smog accumulato nell’aria delle città più popolate. Leggi anche: In Italia l’aria peggiore d’Europa: ecco la mappa (imbarazzante) che inchioda il Bel PaeseLombardia 2024:(e non solo a ...

Il “modello Marche ” non decolla. E, anzi, rischia di schiantarsi a terra. Almeno per quanto riguarda i voli di continuità, cioè quelli per garantire ... (ilfattoquotidiano)

L'S&P500 frena la corsa. Correzione in vista: ...Clicca qui In collaborazione con edutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ... via Palestro 2 - Milano Iscriviti all'evento - -

Autovelox, cambia tutto: nuova stretta da parte del Governo: In particolare, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rivendicato la presa di posizione della ... Altrettanto importante è il fatto che non andrà collocato l'apparecchio lungo le strade con limiti ...

Vela. Ecco i campioni del Campionato Invernale Marina di Loano: ... anche quando il vento non consente di regatare. Nella giornata di sabato, infatti, in attesa di ... a cui seguirà la Rievocazione della Coppa Milano - Sanremo (14 " 17 marzo con passaggio e sosta allo ...