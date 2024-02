Milano-Meda bloccata per incidente | 6 feriti | anche una bambina

(Di martedì 20 febbraio 2024)in direzione Nord, verso Como, per unche ha causato 6. L’sullasi è verificato poco dopo le 8,30 nel tratto compreso tra Seveso e. Son due le autovetture coinvolte ma in totale 6 le persone che risultano ferite e soccorse da personale sanitario secondo quanto riferito da ...

Si preannunciano Code in Milano-Meda per asfaltature tra Bovisio Masciago e Seveso . Il cantiere è in programma per la giornata di sabato 27 gennaio ... (ilnotiziario)

'Bruciano' il passaggio a livello, l'inseguimento e lo schianto. Avevano rubato gioielli a un'anziana: Dall'auto sono quindi usciti 3 uomini, che hanno cercato di proseguire la fuga a piedi in via Meda. Due di loro sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre il terzo è stato bloccato. Sul ...

***Banco Bpm: Crt verso maxi plusvalenza, resta 'fronte compatto' enti previdenza: ... relativi al bilancio 2022, la quota nell'istituto di Piazza Meda era infatti a carico a circa 57,6 ...Grati a Governo per incentivi per acquisto a elettrico(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 ...

Anticipazioni sul Fuori Salone. Le nuove location di Alcova: Facile andarci, si percorre la Milano - Meda e si arriva in un attimo. Dopo avere fatto scoprire ai design addicted luoghi davvero sconosciuti, fascinosi (e abbandonati) della città come il vecchio ...