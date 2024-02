Milano Fashion Week dal 20 al 26 febbraio | guida agli appuntamenti per tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024), 202024 - Al via da qui al 26la2024, la Settimana della moda ache diventa per una settimana la capitale della moda italiana e delsystem internazionale che porta in città top model internazionali, star ed eventi all’insegna del glamour. Non solo sfilate, tanti gliin giro per la città: il calendario prevede 168 eventi, di cui 56 le sfilate di cui due doppie e cinque realizzate in formato digitale. Se quasi tutte le sfilate delle nuove collezioni femminili per l'autunno/inverno 2024-25 e i vernissage sono a porte chiuse (le sfilate possono essere seguite in streaming su.cameramoda.it), tra gli ...