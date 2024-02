Milano Fashion Week 2023 | si stima un indotto di 70 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Settimana della Moda non è solo un evento di settore ma una vetrina per la città meneghina che accoglie addetti ai lavori e turisti da tutto il mondo. Si prevedono 100mila presenze, un afflusso che gioverà non solo ai negozi di lusso, ma anche ai piccolo commercianti che godranno di un incremento di vendite del 10%.