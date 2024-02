Milano | bicicletta rubata a un ragazzino ritrovata all’Ortomercato grazie al gps

(Di martedì 20 febbraio 2024)– Il Nucleo Bici Rubate della Polizia locale diha ritrovato all'interno di uno stand dell'Ortomercato unaalcune settimane faal rilevatore gps installato sul mezzo. Lo rende noto il Comune. La due ruote, una rock-rider bianca regalata a un ragazzo di 13 anni, aveva un grande valore affettivo per il giovane proprietario, che usava il mezzo per andare a scuola e divertirsi con gli amici. Il papà dell'adolescente aveva inviare una segnalazione alla pagina Facebook ufficiale del Nucleo Bici Rubate della Polizia locale di, lo scorso 9 febbraio. Il veicolo è stato ritrovato insieme a una seconda, anch'essa di provenienza furtiva, ed è subito stato restituito al proprietario. Il titolare dell'azienda che aveva in ...

