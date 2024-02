Milano | 15enne accoltellato in pieno giorno in zona Chinatown

Uno Studente 15enne è stato accoltellato fuori dalla scuola a Pieve Emanuele , vicino Milano : è in codice rosso per una grave emorragia . Fermato un ... (notizie.virgilio)

Un Ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in strada nel quartiere di Chinatown a Milano , in corso le indagini (notizie.virgilio)

Accoltellato in centro a Milano: ragazzino di 15 anni in ospedale: Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato in via Luigi Canonica a Milano nel pomeriggio di martedì 20 febbraio. Il giovane è stato raggiunto da un fendente sotto l'... il 15enne è stato stabilizzato ...

Atletica: il 15enne Inzoli vola a 7,62 nel lungo: Sulla pedana del PalaCasali il talento dell'Atletica Riccardi Milano 1946 riesce quindi ad aggiungere un centimetro al personale, in una mattinata che lo vede impegnato anche nei turni eliminatori ...

Ubriaco investì e uccise un 15enne in bici. Il Gup respinge il patteggiamento a 4 anni per pena "eccessivamente esigua": È in lacrime Emilia, la madre di Valentino Colia, il 15enne morto in un incidente stradale , quando ... Quando hanno attraversato via Kennedy, nel comune alle porte di Milano, sono stati falciati dal ...