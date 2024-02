Milan | sirene inglesi per un centrocampista rossonero

(Di martedì 20 febbraio 2024) Undelsarebbe finito sul taccuino del Manchester United che potrebbe provare a portarlo in Inghilterra durante la prossima estate. Sono già tante le indiscrezioni di calciomercato in vista della prossima finestra che si aprirà in estate, al termine della stagione in corso. Tra queste anche quelle sulsia per quanto riguarda Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La logica del turnover, in un periodo della stagione delicato per via dell’emergenza infortuni, prevale su ogni altra riflessione. Pioli... (calciomercato)

Mbappè al Real Madrid Il Psg 'risparmia' 200 milioni per... Osimhen - Leao: ... da qualche settimana suonano sirene francese sul talento del Milan. E se il Psg provasse il doppio colpo Esiste poi una terza pista che porta a Bernardo Silva , che la scorsa estate ha prolungato ...

Napoli, Conte riapre a De Laurentiis: il domino di panchine in Europa è un assist per il presidente azzurro: ... che rischia di lasciare Napoli nella prossima sessione di mercato, viste le sirene che arrivano ... In Serie A, oltre al Napoli di De Laurentiis, anche Milan e Roma potrebbero presto ritrovarsi senza ...

Mourinho, sirene dalla Germania: "Studia tedesco per il Bayern": ...il Milan , il tecnico starebbe già studiando il tedesco per presentarsi al meglio in vista del finale di stagione, per replicare quanto fatto da Tuchel nel corso di quella passata. Mourinho, sirene ...