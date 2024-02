Milan | rimonta sull' Inter? Ecco cosa rivela la tabella impossibile | Guarda

(Di martedì 20 febbraio 2024) Oramai non sembrano esserci più speranze. L'vola lanciata verso la Seconda stella, approfittando di un vantaggio di nove puntia Juventus e di 11 sulcon ancora il match contro l'Atalanta da recuperare. Gli ultimi passi falsi di Juve ehanno allontanato definitivamente le rivali. Fino al match dell'U-Power Stadium, i tifosi rossoneri avevamo mantenuto la fiducia di poter recuperare in vetta, motivati ancora di più dal passo falso dei bianconeri a Verona. In base ai calcoli fatti da alcuni tifosi del Diavolo, la classifica finale avrebbe visto ilchiudere con 91 punti e l'a 90. I nerazzurri avrebbero vinto solo otto della prossime 15 partite, mentre i rossoneri ne avrebbero persa soltanto una, ovvero il derby dio. Una ...

