Milan | Pierre Kalulu migliora Già in campo i primi di marzo? L’avversario

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il difensore del, fermo da fine ottobre per uno strappo del muscolo femorale, è pronto a rientrare idiDaello una buona notizia proveniente dall’infermeria. Stefano Pioli potrebbe tornare ad avere a disposizione a breve un difensore che tanto è mancato in questi mesi.sta facendo progressi ed è dato in nettomento per poter tornare arruolabile. Il difensore francese è fermo da fine ottobre per uno strappo del muscolo femorale. Insomma, più di cento giorni di stop per l’ex Lione, il cui rientro però è atteso a breve. Già aidipotrebbe tornare a dare il suo contributo alla causa rossonera per il finale di ...