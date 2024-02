Milan | per Pioli uno stop che fa male Cardinale adesso si interroga

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stefano, allenatore del, torna a rischio dopo la brutta sconfitta in casa del Monza. A giugno Gerrypotrebbe cambiare

L'esordio di Margherita Buy dietro la macchina da presa arriva al cinema, ecco i biglietti omaggio per le proiezioni di Volare nelle città di Torino , ... (movieplayer)

Nuovi fantasmi su Stefano Pioli , allenatore del Milan , che ha nel viaggio del Diavolo in Europa League la sua 'ancora di salvezza'. Il punto (pianetamilan)

Longino & Cardenal, Davide Rodi Foravalle nominato direttore commerciale: Longino & Cardenal , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, ha comunicato l' ...il ruolo di Sales Manager Italia per Moet ...

FNM, aumenta il corrispettivo per acquistare Viridis Energia. Nuova linea di credito: FNM , società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha sottoscritto il contratto di compravendita che disciplina i termini e le condizioni per l'acquisizione dell'80% del capitale sociale di Viridis ...

Solid World, ricavi 2023 salgono a 62 milioni di euro: Solid World Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ... Per quanto riguarda la business unit ...