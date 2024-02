Milan | Jovic decisione presa | ecco quante e quali partite salterà

Franco Ordine , giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al gesto di Luka Jovic che gli è costato il rosso in Monza- Milan (pianetamilan)

Monza - Milan: stangata del Giudice Sportivo per Jovic, Fabiani della Lazio inibito per un mese: Milan: stangata per Jovic. Il Milan dovrà fare a meno di Luka Jovic nelle prossime due giornate . Le decisioni del Giudice Sportivo sono state comunicate nella giornata di oggi e per l'attaccante ...

Juventus, cercasi Chiesa disperatamente: il suo rendimento: FOTOGALLERY %s Foto rimanenti 25giornata 2 giornate a Jovic: gli indisponibili per la 26/h3> Due giornate di stop per Jovic espulso nel Milan durante il match contro il Monza. Il Lecce riceve l'Inter ...

Calcio: Serie A. Giudice, due turni a Jovic,inibito fino al 20/3 Fabiani: Due turni di stop per l'attaccante del Milan, Luka Jovic, per "avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria". Squalifica di una giornata per Gyasi (...