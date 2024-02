Milan | il dopo Pioli spiazza tutti | nel mirino l’ex CT

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non solo Antonio Conte: per ilStefano, ilha in mente un altro nome a sorpresa. Possibile colpo di scena in vista? Stefanoe un addio alche, al termine della stagione, sembra essere scontato. Parrebbero esserci pochi dubbi circa la volontà del club rossonero di voltare pagina: soltanto un successo in Europa League potrebbe cambiare le cose per il tecnico parmigiano, che continua a incassare nuove critiche in seguito alla pesante sconfitta contro il Monza. Potrebbero non bastare, dunque, le prese di posizioni da parte di Gerry Cardinale e di Zlatan Ibrahimovic in difesa di, che è chiamato in ogni caso a un’ultima parte finale di stagione importante. Il tutto, anche se le voci circa il suo possibile sostituto sembrano dargli, anche giustamente, ...