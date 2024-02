Milan | da Chukwueze ad Okafor passando per Adli | che flop!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 20 febbraio 2024), le seconde linee sono un problema: daper: il loro rendimento è insufficiente… Pioli, il turnover lascialo fare agli altri. Sì, perché ilè una squadra che da qualche anno ha bisogno di scendere in campo sempre con gli stessi interpreti. Poi ci sono squadre che, invece, si adattano molto bene allo stravolgimento della formazione. Siccome, però, noi parliamo dei rossoneri, le rotazioni è meglio lasciarle da parte, almeno per il momento. Nella gara contro il Monza abbiamo visto tutti i limiti delle seconde linee. L’allenatore emiliano ha osato, cambiando 6 giocatori rispetto alla gara contro il Rennes in Europa League. Risultato: una squadra che non si trovava e che faceva fatica a far girare la palla. Le responsabilità sono, quindi, da ...