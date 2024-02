Milan | Ambrosini | Zlatan Ibrahimovic dirigente? Sta imparando ed è spesso a…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 20 febbraio 2024), l’ex centrocampista rossonero Massimoha parlato a Dazn del nuovo ruolo di… Sono passati più di 2 mesi da quandoha cominciato la sua avventura rossonera (dopo quella del 2010 e quella del 2020 da calciatore) in veste da. Il ruolo è quello di Senior Advisor della proprietà capitanata da Gerry Cardinale, numero uno del fondo Red Bird. A qualche mese di distanza dal suo ritorno al, abbiamo imparato a capire un po’ di più della sua figura. Possiamo, quindi, dire che non ci sono tante differenze da oggi a quando era calciatore: la sua presenza aello è quasi fissa, arriva al centro sportivo sfrecciando con le sua Ferrari, è costantemente in contatto con la squadra, ...