Micheal J Fox e la malattia | tutto sull’attore di “Ritorno al futuro”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Vederlo sul palco dei Bafta 2024 a Londra è stato un tuffo al cuore per tutti, sia nella platea degli attori e registi (il suo intervento non era previsto), sia per chi ha ancora nella memoria il viso sbarbato di Marty McFly in “al”, la trilogia che la Tv trasmette proprio in questi giorni. La lotta contro il morbo di Parkinson, il fedele sostegno della moglie, l’attività benefica: eccosull’ex enfant prodige del cinema americano.Leggi anche:J. Fox commuove i Bafta 2024, la standing ovation La vita e la carriera, prima e dopo il Parkinson Michael Andrew Fox è nato a Edmonton, in Canada, il 9 giugno 1961. È stato naturalizzato statunitense, ed è proprio negli USA che ha perfezionato la passione innata per la recitazione, già sviluppata durante le scuole superiori in Canada: a ...

BAFTA Awards 2024: il look più memorabile Quello che non c'era: ...Armani Privé Gillian Anderson in Valentino Haute Couture Ayo Edebiri in Bottega Veneta Indira Varma in Alberta Ferretti Cate Blanchett in Louis Vuitton Emma Stone in Louis Vuitton Micheal J. Fox in ...

BAFTA Awards 2024: il look più memorabile Quello che non c'era: ...Armani Privé Gillian Anderson in Valentino Haute Couture Ayo Edebiri in Bottega Veneta Indira Varma in Alberta Ferretti Cate Blanchett in Louis Vuitton Emma Stone in Louis Vuitton Micheal J. Fox in ...