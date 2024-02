Metro rossa M1 | uomo sui binari a Gambara | violenta frenata del convoglio | ferite due donne a bordo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano – Paura sulla LineaM1 dellapolitana milanese nella mattina di martedì 20 febbraio: alla stazionedirezione Sesto 1 Maggio unsi è gettato suiper togliersi la vita. Il conducente delha cercato di frenare ma non è riuscito a evitare l’impatto: l’è morto sul colpo. La bruscaha causato la caduta di diversi passeggeri adei vagoni. Sul posto sono arrivate due ambulanze, un’automedica, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Una donna di 48 anni ha riportato varie contusioni ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo, ferita anche un’altra passeggera di 32 anni, trasportata in codice verde al Buzzi. Altri due passeggeri, una donna di 54 anni e un ...