(Di martedì 20 febbraio 2024) In quanti modi possiamo ormai “partecipare“ a ciò che accade nel mondo, in maniera fisica o virtuale? Quello che fino a pochi anni fa era solo fantascienza, ora è reale, anche se impalpabile. Nel nostro tempo esiste infatti anche il ““, una dimensione sì virtuale, ma così immersiva, grazie a dispositivi che consentono di avere una realtà aumentata, tanto da rendere l’illusorio più reale del reale stesso. E di “partecipare“ ad esperienze altrimenti precluse. Ormai di uso comune, la parola si riferisce a una rete di mondi virtuali 3D incentrati sulla connessione sociale. Il termine “” è nato nel romanzo di fantascienza di Neal Stephenson Snow Crash del 1992 come combinazione dei termini “meta” e “universo“, dove il primo è una preposizione e un prefissoide che in greco antico significa tra le altre cose, “al di là di”, e si può ricollegare alla “Metafisica” di Aristotele, che ...