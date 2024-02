Metalmeccanici | sindacati | aumento 280 euro e 35 ore settimanali

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo l`approvazione formale da parte degli organismi statutari di Fim, Fiom e Uilm l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto deiper il periodo 2024-2027 è stata discussa dall'assemblea unitaria dei delegati delle tre organizzazioni. Ichiedono alle controparti aziendali, Federmeccanica e Assistal, unrelativo al periodo di vigenza contrattuale pari a 280sul trattamento economico minimo e un'analoga rivalutazione dei trattamenti di trasferta e reperibilità. Tra le richieste anche la riduzione progressiva dell'orario di lavoro a 35 ore.Viene confermato il modello definito dal contratto del 5 febbraio 2021, in scadenza il 30 giugno, basato su due livelli e sull'introduzione di diverse innovazioni, che, a distanza di diversi anni, hanno ...

