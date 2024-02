Metalmeccanici | Fiom-Fim-Uilm chiedono più welfare | 280 euro di aumento e la riduzione dell’orario fino a 35 ore

Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Il nuovo anno parte con una novità importante per i metalmeccanici catanesi. E’ on line da qualche giorno il sito ... (dayitalianews)

Fim, Fiom, Uilm, ridurre l'orario di lavoro fino a 35 ore: I sindacati dei metalmeccanici Fim - Cisl, Fiom - Cgil e Uilm - Uil presentano la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il 2024 - 2027, che riguarda più di 1,5 ...

CROLLO A FIRENZE: DOMANI DUE DI SCIOPERO ALLA MARELLI DI SULMONA CONTRO IL SISTEMA DEI SUBAPPALTI: 'Nell'esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutti i metalmeccanici alle famiglie degli operai ... vanno trovate soluzioni e non parole' - commentano Fiom Cgil e Uilm. Nella fabbrica peligna lo ...

Sicurezza sul lavoro, domani sciopero di due ore e presidio davanti alla Prefettura: L'iniziativa, promossa dalle categorie sindacali dei metalmeccanici e dei lavoratori edili di Fiom, Uilm, Fillea, Feneal di CGIL e UIL Verona , segue la proclamazione di uno sciopero nazionale di due ...