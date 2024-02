Mercato auto Europa | a gennaio cresce dell’11 | 5% Flotte aziendali e noleggio guidano la domanda

(Di martedì 20 febbraio 2024) Parte bene il 2024 dell’europea: ale immatricolazioni nell’area (UE+EFTA+UK) hanno toccato quota 1.015.381 immatricolazioni, con una crescita,5% su2023. Un buon risultato, anche se ancora lontano dai livelli ante-crisi (-17,2% su2019, l’ultimo prima di Pandemia e guerra in Ucraina). In quasi tutti i Paesi dell’area laè stata sostenuta, soprattutto, dagli acquisti dellee delle società dia lungo termine. “In tutta l’area sono però in sofferenza gli acquisti dei privati che risentono fortemente degli aumenti di prezzi degli ultimi anni”, spiega Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor: “Questa situazione spiega, in parte, la forte crescita del ...

