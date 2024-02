Meningite | a Milano inaugurato il murale ‘Limitless’ dedicato alla prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)20 febbraio 2024 – Nuova opera di arte urbana nella zona ex-Scalo di Porta Romana di. Si chiama “Limitless” ed è un, ideato e realizzato da SMOE Studio, grazie al contributo non condizionante di Sanofi,ai valori fondamentali dello sport come il coraggio di superare sé stessi e i propri limiti. IlRealizzata sulla facciata di un palazzo in viale Toscana 9, Limitless raffigura uno sciatore paralimpico che porta sul casco i colori della Bandiera della Lotta. La Bandiera è il simbolo di unione e speranza globale lanciato da Sanofi a fine 2023 e realizzata in collaborazione tra la Fondazione per la Ricerca sulla(MRF) e la Confederazione delle Organizzazioni per la...