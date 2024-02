Meizu | abbandona ufficialmente gli smartphone per l’IA

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 20 febbraio 2024)il mondo degliper l’intelligenza artificiale, segnando una svolta senza precedenti, storico marchio cinese di, ha annunciato una decisione a dir poco rivoluzionaria:re il settore dei telefoni cellulari per dedicarsi interamente allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La società ha confermato lo stop alla produzione dei “telefoni tradizionali” e, di conseguenza, anche allo sviluppo dell’interfaccia proprietaria FlymeOS. Un drastico cambio di rotta che spiazza sicuramente i fan storici del brand, ma che rappresenta una scelta strategica ben precisa.: All In on AI Questo il nuovo motto di, che riflette la convinzione più che certa che l’intelligenza ...