Meghan contraria all’avvicinamento tra Carlo e Harry | il motivo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 20 febbraio 2024) La diagnosi della malattia di re, ha contribuito a riavvicinare padre e figlio, ormai lontani da fin troppo tempo. Il secondogenito di Lady D si è recato subito a Londra. Eppure,Markle non avrebbe reagito benissimo alla decisione del marito. Ecco cosa penserebbe l’attrice.continuano a vivere la loro vita lontano da Londra e da tutti i privilegi reali, a cui hanno rinunciato con la cosiddetta Megxit. Eppure, dopo la diagnosi della malattia di reil secondogenito del sovrano è subito tornato a far visita a Buckingham Palace per assicurarsi delle reali condizioni del padre. Ma sua moglie non sembra averla presa molto bene la sua scelta. Ecco qual è stata la sua reazione. L’incontro tra: cosa dice ...