Medicina | Long covid pediatrico | individuati i “sintomi chiave”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una squadra di esperti, capitanata dal King’s College di Londra, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)e alla quale ha preso parte anche la Pediatria della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ha messo a punto la lista dei’ dele indicato attraverso quali strumenti misurarli. È uno studio che rappresenta un grande sforzo di armonizzazione globale per raccogliere dati in maniera omogenea e velocizzare così il progresso delle conoscenze e la definizione delle migliori strategie di intervento per ildei bambini e dei ragazzi. Lo studio è pubblicato su European Respiratory Journal. È una ricerca che scrive una nuova pagina disul ...

