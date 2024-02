Mazzarri | il suo rimpianto più grande è Osimhen

“A Napoli hanno appena inventato l’allenatore sospeso”. Il commento, al solito geniale, è di Unfairplay: satira, ma neppure poi tanto per definire ... (ilfattoquotidiano)

Da oggi Walter Mazzarri non è più l’allenatore della SSC Napoli . Aurelio De Laurentiis, nelle ultime ore, l’ha congedato così: “ esonerato un ... (dailynews24)

Napoli, per Calzona i paletti della Slovacchia: tre condizioni, ecco quando mancherà: La mossa neanche tanto a sorpresa di De Laurentiis arriva di fatto alla vigilia della supersfida di Champions col Barcellona: via Mazzarri , al suo posto Francesco Calzona nel doppio ruolo di allenatore del Napoli e ct della Slovacchia . La speranza è che il precedente in città porti bene: già, Igor Milicic , coach della Gevi ...

Calcio Napoli, ufficiale: Francesco Calzona è il nuovo allenatore: Contro il Barcellona, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, mercoledì al Maradona ci sarà il nuovo tecnico dopo che oggi Mazzarri, mentre in città si rincorrevano le voci del suo ...

Massimo Ugolini, l'eroe di giornata tra Stakanov e la sobrietà anglosassone: ... che fosse il ritorno di De Laurentiis al Britannique, l'uscita di Mazzarri a Castel Volturno. A ogni collegamento il cielo dietro di sé si imbruniva, il suo volto diventava un po' più scavato per la ...