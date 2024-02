Mazzarri esonerato dal Napoli | ora è ufficiale De Laurentiis | “Scelta dolorosa”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilha deciso di cambiare ancora una volta pagina. Mancava soltanto l’ufficialità, ora è arrivata anche quella. Il presidente Aurelio Deha saluto l’ormai ex allenatore della squadra Walterdurante un’intervista rilasciata a Sky, spiegando: “Walterè un amico della famiglia Deed è soprattutto un amico del, ed è sempre doloroso esonerare un amico, l’ho ringraziato perché è stato disponibilissimo a venire in aiuto nostro in momento di difficoltà, ma bisogna anche considerare che ale ai tifosi delbisogna riuscire a dare sempre qualcosa di più e ora cerchiamo di darlo con Calzona che ha lavorato prima con Sarri e poi con Spalletti e conosce l’80% dei nostri ...