Mazzarri deluso | giornata surreale | la frase detta allo staff dopo l’esonero

(Di martedì 20 febbraio 2024) La delusione di Walterche ha lasciato Napoli ed il Centro sportivo di Castel Volturno per fare spazio a Francesco Calzona, nuovo allenatore del club. La notizia era già nell’aria e aveva scombussolato la domenica di tutti i tifosi partenopei. Walterè stato esonerato dal Napoli con effetto immediato. La fine di un percorso che,quanto accaduto nell’ultima partita casalinga con il Genoa, era facilmente auspicabile. Il tecnico di San Vincenzo livornese in tre mesi non è riuscito a cambiare la stagione della squadra partenopea. I numeri sono diventati addirittura peggiori rispetto a quando sulla panchina c’era seduto Rudi Garcia. Francesco Calzonara è diventatora l’allenatore numero 3 di questa particolare annata del Napoli. Il neo tecnico è stato annunciato in serata ...