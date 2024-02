Mazzarella Bper Banca | “Transizione energetica e innovazione le sfide per il futuro”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Così la presidente di, in occasione dell'incontro 'Torino Capitale della cultura d'impresa', svoltosi all'Unione Industriali Torino “Leche ci attendono per ilsono sicuramente quelle della, ma anche quelle legate ai temi della digitalizzazione e delle innovazioni tecnologiche”. Così Flavia, presidente di, in occasione dell'incontro 'Torino