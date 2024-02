Mazzarella Bper Banca | “Transizione energetica e innovazione le sfide per il futuro”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Torino, 20 feb. (Adnkronos/Labitalia) – ?Leche ci attendono per ilsono sicuramente quelle della, ma anche quelle legate ai temi della digitalizzazione e delle innovazioni tecnologiche?. Così Flavia, presidente di, in occasione dell’incontro ‘Torino Capitale della cultura d’impresa’, svoltosi all’Unione Industriali Torino.?Siamo in un contesto macroeconomico di grande mutamento, repentino e spesso imprevisto?, ha avvertitoche ha aggiunto: ?Ci aspettiamo che Torino riesca a vincere questa sfida e noi, come, possiamo essere un partner credibile per affiancare le imprese in questo momento di grande evoluzione?.“Siamo un territorio dove è ...