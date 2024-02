Maxim Kuzminov | morto in Spagna il pilota russo disertore che rubò elicottero militare Mi-8 a Mosca per darlo a Kiev

Pista russa dietro l'uccisione del pilota disertore Nuova grana per l'Ue: II pilota russo Maxim Kuzminov , che dirottò un elicottero Mi - 8 e fuggì in Ucraina nell'estate del 2023, è stato ucciso il 13 febbraio scorso in un garage di Villajoyosa, in Spagna. Lo hanno confermato ai media ...

