Il pilota russo disertore Maksim Kuzminov è stato trovato morto in Spagna: E' stato ucciso in Spagna il pilota disertore russo Maxim Kuzminov, che dirottò un elicottero militare russo Mi - 8 per le forze armate ucraine nell'agosto 2023. Il corpo dell'uomo di 33 anni è stato trovato con diverse ferite da arma da fuoco in un ...

Maxim Kuzminov, il pilota russo che disertò dall'esercito di Mosca e atterrò in Ucraina è stato trovato morto in Spagna: Il pilota russo Maxim Kuzminov, che nell'agosto del 2023 disertò l'esercito del Cremlino e atterrò con il suo elicottero in una base aerea ucraina, è stato trovato morto in Spagna. La notizia della sua scomparsa era ...

Spagna, pilota disertore colpito a morte. C'è l'ombra dell'intelligence russa: La morte del pilota è stata confermata da una fonte dell'intelligence militare ucraina (il Gur), Andri Yusov, che però non ha menzionato il luogo in cui Maxim Kuzminov è stato trovato morto. Una ...