‘Maurizio racconta…’ | l’Italia e il tabù del doppio oro tra Olimpiadi giovanili e senior

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELVoto della settimana per: 8,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? F. Ganna (ciclismo) ? M. Bassino (sci alpino)? L. Magistris (pesi) ? M. Furlani (atletica) Atleta della settimana (uomo). Davide Ghiotto (speed skating): uomo-copertina (assieme allo statunitense Stolz) dei Mondiali di Calgary. Due ori (10000 e team pursuit) ed un argento (5000) per il veneto, che praticamente ha portato da solo il trenino azzurro alla vittoria, tirando da solo in testa per quasi tutta la gara. Il primo storico trionfo in questo format (con record italiano demolito di 1?54) è un risultato memorabile, così come il primato tricolore nei 10000 abbassato fino a 12’38?82. A due anni esatti dallecasalinghe, non possiamo che sognare ad occhi ...