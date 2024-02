Maurizio De Giovanni | «Napoli | è giusto l’arrivo di Calzona Mazzarri andava esonerato prima»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le parole diDe, scrittore e tifoso del, dopo l’esonero didiDeè uno scrittore affermato e i suoi gialli sono popolarissimi. Quello che si è consumato alnelle ultime ore non ha potuto non appassionarlo, lui che è così tifoso del club. Questa la sua versione dei fatti a La Gazzetta dello Sport.L’ESONERO DI– «Pienamente.era un crollo costante. La conferenza stampa dopo la partita con il Genoa in cui ha difeso una prestazione indifendibile aveva fatto capire che non aveva proprio il metro della squadra. Non era adeguato. Più ancora dei risultati negativi, pesa la mancanza di ...