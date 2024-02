Maupal | un perfetto interprete del pontificato La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quando ho visto su Vaticannews che il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede ha pubblicato il disegno dell’arte di strada di, all’anagrafe Mauro Pallotta, sono immediatamente andato a cercarla. Mi sono ricordato quando le autorità capitoline fecero cancellare un disegno a Borgo Pio, bellissimo. Quando sono arrivato a destinazione mi sono detto che la scelta in sé era eccellente e che il disegno è di grande impatto: Francesco si cala attraverso uno strappo nel filo spinato che sormonta la scena verso un uomo e una donna che sono come calati sotto un muro di cinta e li aiuta ad “evadere”, verso la “libertà”, come dice la freccia vicino al pontefice. Libertà dall’odio e dalla paura, spiega l’articolo. Bellissimo. L’odio e la paura oggi attanagliano milioni di noi. L’iniziativa ovviamente è legata e collegata al messaggio per la Quaresima, e ...