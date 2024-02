Matteo Berrettini ufficializza la fine della storia con Melissa Satta | “Un rapporto bellissimo e intenso”

(Di martedì 20 febbraio 2024)nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Montecarlo, dove si sta allenando e preparando il suo ritorno sui campi da gioco ha annunciato novità anche sul lato sentimentale,ndo larelazione conalla quale era legato da circa un anno. “Non stiamo più insieme, posso dire che abbiamo avuto un, c’è grande stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo” In merito ai motivi che hanno portato alla chiusurache aveva infiammato il gossip nei primi del 2023, ha aggiunto: “Non è successo nulla di particolare, la ringrazio per quest’anno vissuto insieme molto intensamente”. Il ...

“Non sarò a Indian Wells, mi sono preso queste settimane per stare al meglio possibile e non sarà una settimana in più o in meno a cambiare le cose. ... (oasport)

Rientro in campo La risposta di Berrettini: Matteo Berrettini è carico e pronto al rientro sui campi dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo lontano dal circuito. 'Il mio rientro in campo sarà a breve, mi sto allenando molto bene e ...

Berrettini: ricomincio da Phoenix, con Satta è finita -: Sento una bella energia nell'aria': così Matteo Berrettini in collegamento da Montecarlo, per annunciare le sue condizioni fisiche e il suo rientro in campo. 'Sto bene - ha detto - . Mi sto ...

Matteo Berrettini: 'Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Niente Indian Wells, torno a Phoenix e Miami. Sinner mi sta aiutando tanto': 'A Jannik ruberei la risposta, è impressionante' - ha detto Matteo Berrettini in una conferenza stampa fiume. 'Credevo di essere pronto per l'Australia, ma non volevo tornare infortunato' Come annunciato qualche giorno fa, oggi Matteo Berrettini ha tenuto una ...