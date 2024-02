Matteo Berrettini pronto al rientro | “Mesi complicati | ora c’è tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Volevo ringraziare tutti per la pazienza e il rispetto che mi avete riservato in questiche non ho giocato. Ilin campo sarà a breve, sto bene mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare una bella annata”. Cosìparla in una conferenza stampa zoom con i media a poche settimane dalin campo. Il tennista romano manca dagli US Open dello scorso anno, quando ha subito un brutto infortunio alla caviglia, ma il peggio sembra essere passato: “Sono statiin cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere – dice – Sono statiperché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a...