Matteo Berrettini | ' Io e Melissa Satta non stiamo più insieme | quello che posso dire è che

''Io e Melissa non stiamo più insieme'': Matteo Berrettini finalmente annuncia la rottura dalla Satta, le sue parole: In conferenza stampa a Monte Carlo ufficializza l'addio con la showgirl Il 27enne torna davanti ai giornalisti per la prima volta dopo l'infortunio agli Us Open Matteo Berrettini ufficializza l'addio con Melissa Satta . Il tennista 27enne torna davanti ai giornalisti per la prima volta dopo l'infortunio agli Us Open. In conferenza stampa a Monte Carlo parla ...

