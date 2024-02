Matteo Berrettini | “Io e Melissa non stiamo più insieme Abbiamo avuto un rapporto intenso” Poi | “Jannik Sinner mi sta aiutando molto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)dal suo buen retiro a Montecarlo ha voluto lanciare un messaggio positivo e di grande recupero in un incontro con la stampa. “Il 2024 non è l’anno in cui tornerò al grande torneo, spero di arrivare più in forma possibile – ha affermato – Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a giocare a tennis né a competere. Non riuscivo a spiegarmi perché mi accadevano certe cose nonostante mi impegnassi. Ho espresso tutte le mie difficoltà anche al di fuori del campo da tennis. Ho attraversato un momento difficile, ma ora mi sento bene mentalmente e fisicamente. Voglio sentirmi di nuovo un giocatore e sento una bella energia nell’aria”. La terapia ha aiutatoil giocatore di tennis: “Nel 2024 prendersi cura della propria mente non è più un tabù e meno male. Credo sia una cosaimportante ...