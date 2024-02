Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati | le parole di lui

“Volevo ringraziare tutti per la pazienza e il rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. Il rientro in campo sarà a breve, ... (sportface)

Tennis, Berrettini: ho vissuto un momento difficile, ora sono pronto al rientro: Sento una bella energia nellaria: cosi' Matteo Berrettini, giocatore azzurro di tennis, in una conferenza stampa in collegamento da Montecarlo, per annunciare le sue condizioni fisiche e il suo ...

Berrettini: "Melissa Satta ed io non stiamo più insieme": Dopo i rumors e le indiscrezioni su una love story ormai giunta al capolinea è arrivata la conferma da parte di Matteo Berrettini. Rispondendo a una domanda di un giornalista ha chiarito la sua situazione sentimentale: "Melissa Satta Immaginavo la domanda. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un ...

Matteo Berrettini: 'Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Sinner Grande stima per lui': "Sto bene e mi sono preso il tempo necessario per tornare al massimo. Mi concentro come mai prima per tornare e far divertire chi mi segue". A dirlo è Matteo Berrettini durante una conferenza su Zoom da Montecarlo, dove sta affrontando una preparazione intensiva in vista del rientro in campo. "Sono stati mesi complicati, purtroppo non sono mai ...