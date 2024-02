Massimo Ugolini | l’eroe di giornata tra Stakanov e la sobrietà anglosassone

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Qualcuno potrà dire: “ha fatto solo il suo dovere”. Può essere. Ma l’ha fatto in maniera impeccabile. Con uno stile sobrio. Sempre, anche quando era in difficoltà. Non ha mai fatto proprie notizie pubblicate da altri, perché evidentemente non aveva trovato riscontri. Lacampale di ieri del Calcio Napoli è stata scandita su Sky Sport dagli interventi diappostato all’esterno dell’Hotel Britannique prima, di Castel Volturno poi, e infine nuovamente al Britannique. Dove, dopo dieci ore di diretta, ha beccato Aurelio De Laurentiis che usciva una volta completata l’operazione Calzona. E in De Laurentiis è scattato un sentimento che in genere scatta sempre nei protagonisti quando si rendono conto del lavoro degli altri. E il presidente si è fermato per un’intervista che è stato un modo ...