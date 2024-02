Massimo Troisi | le cause della morte dell’attore | la malattia e come è morto

(Di martedì 20 febbraio 2024): laQuali sono state ledi? Il grande attore napoletano nel 2023 avrebbe compiuto 70 anni, ma èancora molto giovane, subito dopo la fine delle riprese del film Il postino. Classe 1954, era affetto da gravi problemi al cuore sin da piccolo.morì all’età di 41 anni il 4 giugno 1994 all’Infernetto (Roma) per un fatale attacco cardiaco, conseguente a febbri reumatiche. Il giorno prima aveva terminato Il suo ultimo film “Il postino”, per il quale sarebbe stato, qualche tempo dopo, candidato ai premi Oscar ...

Questa sera, martedì 20 febbraio 2024, in prima visione su Rai 3, andrà in onda il film documentario “Buon compleanno Massimo” di Marco Spagnoli. Si ... (urbanpost)

"Buon compleanno Massimo", alle 21.25 su Rai 3: le anticipazioni sul documentario in onda martedì 20 febbraio: 'Buon compleanno Massimo' racconta la vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti e ripercorre i momenti più importanti di una vita e di ...

I film che raccontano Napoli: 4 - 'Il postino' (1994) Sebbene non sia stato girato proprio in città, il film cattura l'essenza del Golfo attraverso la storia di Mario (Massimo Troisi), un semplice postino, e della sua amicizia ...

Vecchioni su Geolier: ha cantato una canzone non semplice, c'è invidia verso Napoli. Cottarelli Non ha capito niente: E d'altronde ci sono state polemiche anche quando abbiamo conferito la laurea post mortem a personaggi come Totò e Massimo Troisi. Geolier è senz'altro un personaggio iconico, tanto più per chi ...