MASSIMO RANIERI giovedì 21 a Trieste e venerdì 22 febbraio a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo il successo del varietà serale “Tutti i sogni ancora in volo”, andato in onda in due puntate in prima serata su Raiuno,, cantautore fra i più amati, capace di vendere oltre 14 milioni di dischi nel mondo, torna in tour con un calendario ricco di appuntamenti musicali nei più prestigiosi teatri italiani per un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. In Friuli Venezia Giulia saranno due i concerti nei maggiori teatri regionali, mercoledì 212024 al Politeama Rossetti di232024 al Teatro Nuovo Giovanni da. I biglietti per i concerti, organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Politeama ...