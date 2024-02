Massimiliano Gallo papà bis | è nata la figlia Artemisia | è la prima con la moglie Shalana Santana

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di martedì 20 febbraio 2024)bis. L’attore napoletano ha annunciato sul suo profilo Instagram la nascita della suacon la. Lo scorso ottobre,aveva annunciato la lieta notizia della gravidanza con un post condiviso su Instagram: nella foto insieme allaera impossibile non notare il pancino in crescita. Oggi entrambi hanno condiviso su Instagram la foto del cartellino dell’ospedale con i dati anagrafici e clinici della piccola, in cui si leggono il nome dato dalla coppia alla– e la data e l’ora di nascita, avvenuta il 19 febbraio 2024 alle 12.31. La primogenita della coppia pesa 3 chili e 860 ...