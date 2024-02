Martin Scorsese mentore di Dante Alighieri nel film di Julian Schnabel

(Di martedì 20 febbraio 2024)è passato davanti la telecamera e, questa volta, non è per parlare di se stesso o del cinema in genere. Il regista, infatti, ha preso parte, con un piccolo ma significativo cameo, al prossimo giallo di, Nelle mani di. Qui interpreta il ruolo di un anziano saggio in grado d’influenzarementre sta scrivendo la Divina Commedia. Il giovane poeta arriva da lui sotto consiglio e incitamento di Guido Cavalcanti, per avere un consiglio alla sua opera. Si tratta, dunque, di un personaggio privo di nome ma che è destinato ad avere un impatto essenziale sue sulla riuscita del suo intento letterario.sul set di SilenceUna parte chesembra aver sostenuto ...

