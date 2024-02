Marotta | «Inter | punto di forza l’esperienza Avversario spigliato!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tornano le magiche notti di Champions League. San Siro si scalda per accogliere-Atletico Madrid. Prima delle sfida parla Giuseppea Sky Sport 24. PUNTI DI FOTZA – A pochi minuti dall’inizio di-Atletico Madrid Giuseppedichiara: «Ci stiamo abituando a queste serate? Questo è un gruppo che è insieme da tanti anni e ha percorso un cammino di difficoltà ma di esperienza. Eè la caratteristica più importante che ha questa squadra, insieme all’appartenenza alla maglia e di essere anche ben organizzati daldi vista calcistico grazie all’allenatore. Queste sono tutte componenti che depongono favorevolmente per quello che può essere il nostro immediato futuro. Ritardo? Traffico in Piazzale Lotto, ritardo di dieci minuti ma colmabili e tra poco ...