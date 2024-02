Marito e moglie in fuga dalla Turchia con passaporti falsi | il giudice li assolve

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Orio al Serio. “Siamo scappati dal nostro Paese perché siamo dissidenti politici, siamo gülenisti, contro il governo Erdogan, e per questo subiamo persecuzioni. Abbiamo lasciato laspostandoci a piedi, seguendo i corsi dei fiumi e siamo arrivati in Grecia. Da lì abbiamo raggiunto l’Italia ma volevamo andare a Francoforte, in Germania, per chiedere asilo politico”. Al banco degli imputati, lunedì 19 febbraio, una coppia di turchi, entrambi 34enni, lui ingegnere tessile, lei insegnante laureata in sociologia e geografia. Sono stati arrestatiPolizia di frontiera all’aeroporto di Orio al Serio, mentre cercavano di imbarcarsi su un volo per Francoforte presentando duedel Nicaragua. In, ha raccontato l’uomo, erano stati entrambi condannati per reati d’opinione, dato che avevano partecipato ...