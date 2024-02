Mario Sechi | dall' autoscontro al cavallo di Troia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stellantis potrebbe produrre auto cinesi in Italia, nello stabilimento di Mirafiori. Anche questo fa parte, dopo i rumors su una possibile fusione con Renault, di uno scenario possibile. Bisogna ricordare che Stellantis nell'ottobre del 2023 ha investito 1,5 miliardi per acquisire il 20% di Leapmotor, società cinese specializzata nella produzione di auto elettriche. L'accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, una società controllata da Stellantis (51 a 49) per produrre e esportare auto elettriche fuoria Cina. Si dirà che a questo punto tutto torna e in fondo bisogna pur trovare una soluzione per l'auto italiana. I sindacati applaudono, le sinistre sono elettrizzate. Ma dov'è l'auto italiana in tutta questa storia? Provo a tessere una trama con i fili sparsi che abbiamo a disposizione. L'auto italiana. Nel 2022 nel nostro paese sono ...