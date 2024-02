Marinetti e il Manifesto del Futurismo | così nacque l' avanguardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 – Era il 20 febbraio del 1909 quando Filippo Tommaso, come reazione alla cultura borghese dell'Ottocento, pubblicò su Le Figaro i principi base del ‘del’. Ponevale basi di un’artistica che avrebbe rinnovato l'intera arte del Novecento. Il Divisionismo come presupposto indispensabile, con la scomposizione del colore e la predominanza della luce, e poi il richiamo al Simbolismo di fine Ottocento, la relazione difficile con il Cubismo per rivendicare l'autonomia e il primato della scelte, e il rapporto con quanto avveniva nel resto d'Europa e in Russia. Nei suoi primi cinque anni di vita Ilcostruì in questo modo le basi di una rivoluzione destinata a scuotere profondamente la scena, facendo piazza pulita ...