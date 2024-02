Marinai senza nave | ecco chi sono i barboni del mare | un dramma non solo italiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Li vedi spuntare qua e là, dai ponti delle navi cargo ormeggiate qui al porto di Ravenna, e poco dopogià spariti nel nulla. Li riconosci dalle tute colorate,per lo più filippini, cinesi, russi e li chiamano gli invisibili del. Vivono otto mesi l'anno in acqua cavalcando il mondo, stanno lontani dalle famiglie e la loro casa è la valigia, sempre pronta a essere riempita. È come se non esistessero, peròdi loro sarebbe l'economia mondiale a non esistere, o quanto meno a fermarsi. Ma quella che già è una vita dura, per gli invisibili, rischia di diventare un incubo quandopreavviso - diventano idel. Basta che l'armatore dellasu cui lavorano vada in difficoltà economiche e dichiari il fallimento - e succede ...